Studenti casentinesi ai Campionati internazionali di matematica.

Studenti casentinesi campioni nel fare conti, si sono classificati ai Giochi e Campionati internazionali di matematica, che vedono impegnati decine di alunni di tutte le scuole. Francesco Griffini della II B della scuola media di Soci ha partecipato alle selezioni della Bocconi di Milano ed è arrivato quinto su 114 alunni. L'11 maggio disputerà a Milano in presenza le finali. Nel mezzo ci sono state una prima fase online che si è tenuta nell'istituto di appartenenza, le semifinali alla scuola capofila del progetto, il Redi di Arezzo, e quindi le finali direttamente a Milano. Alle medie di Soci è la professoressa di matematica Giovanna Giovani a promuovere tutte le iniziative inerenti i progetti legati alla matematica che ogni anno coinvolgono tanti Studenti. L'istituto di Bibbiena ha anche partecipato ai Giochi Matematici per la Scuola Premio Aldo Morelli XVIII edizione.

