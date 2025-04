Lanazione.it - La multinazionale “A.Celli” costruisce il centro direzionale

Leggi su Lanazione.it

La parte, uffici e servizi, di ASpa, l’azienda leader mondiale della produzione di macchinari per cartiere, sbarca a Porcari, si trasferisce in via del Centenario, a pochi metri, in linea d’aria, daldel paese famoso per la sua Torretta alla sommità della collina. Acquisito il sito produttivo dove un tempo si trovava l’ex oleificio Borella, nei pressi dell’attuale Eurocarta, l’antica Eurosak, quasi di fronte all’Esselunga. Un luogo strategico, dai volumi notevoli, (7700 metri di cui 1200 saranno per uffici), che adesso è in fase di ristrutturazione. I lavori, già cominciati, sono a buon punto. Un momento di straordinaria vitalità per l’impresa, che ha venduto agli austriaci di Andritz "Paper" e ha ampliato il suo portafoglio di aziende, cogliendo l’opportunità di valorizzare una realtà del territorio che necessita di sinergie per rilanciare la gamma prodotti e servizi in Italia e all’estero.