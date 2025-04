Oasport.it - Champions League oggi in tv (9 aprile): orari partite, streaming, programma Sky e Prime

Leggi su Oasport.it

Mercoledì 92025: latorna nuovamente in scena, dopo ieri sera, con il secondo giro di gare d’andata dei quarti di finale. Un altro tassello – fondamentale – nella percorso che porta verso la finalissima prevista sabato 31 maggio a Monaco di Baviera.PSG-Aston Villa, con i campioni di Francia pronti a fronteggiare la “sorpresa inglese” della competizione, e un nobilissimo Barcellona-Borussia Dortmund, sfida che promette di mettere in mostra tutto il talento sia della squadra catalana sia di quella tedesca: entrambe con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00Duericche di fascino che potrebbero regalare emozioni e gol a raffica: ora che il cerchio si stringe, ogni giocata potrebbe fare la differenza fra chi andrà avanti e chi invece dovrà riporre il sogno nel cassetto.