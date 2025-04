Giovani distanti dal lavoro | Formazione più mirata

Giovani umbri e le opportunità offerte dal mercato del lavoro locale, a ingrossare le fila dei Neet (i ragazzi che non studiano, nè lavorano), che hanno raggiunto quota 18mila. Lo denuncia Michele Carloni, presidente di CNA Umbria, in occasione della presentazione dell’indagine “Giovani in Umbria: demografia, lavoro, Formazione”, realizzata dal centro studi Sintesi e presentata ieri da Cna e Confcommercio con l’assessore regionale Fabio Barcaioli. "Di questi Giovani – prosegue Carloni - una parte può essere considerata disoccupata in cerca di lavoro, ma oltre 10mila hanno deciso di non provare nemmeno a lavorare, anche perché spesso privi delle competenze richieste dalle imprese. Tutto questo accade mentre il numero dei Giovani inattivi - di quelli, cioè, che potrebbero lavorare ma non lo fanno - è molto elevato, la popolazione Giovanile continua a ridursi (- 8,1% in un decennio) e, tra di essa, aumenta la percentuale di ragazzi stranieri (che ha raggiunto quasi il 15%). Lanazione.it - Giovani distanti dal lavoro: "Formazione più mirata" Leggi su Lanazione.it È la grande distanza tra i desideri deiumbri e le opportunità offerte dal mercato dellocale, a ingrossare le fila dei Neet (i ragazzi che non studiano, nè lavorano), che hanno raggiunto quota 18mila. Lo denuncia Michele Carloni, presidente di CNA Umbria, in occasione della presentazione dell’indagine “in Umbria: demografia,”, realizzata dal centro studi Sintesi e presentata ieri da Cna e Confcommercio con l’assessore regionale Fabio Barcaioli. "Di questi– prosegue Carloni - una parte può essere considerata disoccupata in cerca di, ma oltre 10mila hanno deciso di non provare nemmeno a lavorare, anche perché spesso privi delle competenze richieste dalle imprese. Tutto questo accade mentre il numero deiinattivi - di quelli, cioè, che potrebbero lavorare ma non lo fanno - è molto elevato, la popolazionele continua a ridursi (- 8,1% in un decennio) e, tra di essa, aumenta la percentuale di ragazzi stranieri (che ha raggiunto quasi il 15%).

