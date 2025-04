Atp Monza Open 25 | i campioni a tavola Dominano pasta e petto di pollo ma ci sono anche i vegani

Monza, 9 aprile 2025 – Pochi minuti per un pasto sano e poi di nuovo allenamenti e partite. Nutrirsi per essere performanti, mai appesantiti: anche la dieta è attentamente calibrata dai tennisti in gara all’Atp Challenger Atkinsons Monza Open 25. Lo sa bene Antonio Di Dio, titolare del ristorante del Tennis club che ospita l’evento. “Gli atleti cominciano ad arrivare tra le 11 e le 11.30 e fino alle 15.30 - racconta -, appena hanno una pausa tra allenamenti e match. Hanno un’alimentazione molto essenziale, fatta di pasta in bianco, pasta al pomodoro o al ragù, petto di pollo, oppure insalatone e bresaola. Negli ultimi anni tanti sono diventati vegani o vegetariani. Ma la combo vincente resta pasta e petto di pollo. Abbiamo acquistato centinaia di chili di pasta per rispondere alle esigenze di circa 80 atleti ogni giorno, con altrettanti coach”. Ilgiorno.it - Atp Monza Open 25: i campioni a tavola. Dominano pasta e petto di pollo, ma ci sono anche i vegani Leggi su Ilgiorno.it , 9 aprile 2025 – Pochi minuti per un pasto sano e poi di nuovo allenamenti e partite. Nutrirsi per essere performanti, mai appesantiti:la dieta è attentamente calibrata dai tennisti in gara all’Atp Challenger Atkinsons25. Lo sa bene Antonio Di Dio, titolare del ristorante del Tennis club che ospita l’evento. “Gli atleti cominciano ad arrivare tra le 11 e le 11.30 e fino alle 15.30 - racconta -, appena hanno una pausa tra allenamenti e match. Hanno un’alimentazione molto essenziale, fatta diin bianco,al pomodoro o al ragù,di, oppure insalatone e bresaola. Negli ultimi anni tantidiventatio vegetariani. Ma la combo vincente restadi. Abbiamo acquistato centinaia di chili diper rispondere alle esigenze di circa 80 atleti ogni giorno, con altrettanti coach”.

