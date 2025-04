Insegnanti di sostegno Il ministero amplia la platea I corsisti | scelta iniqua

Insegnanti di sostegno specializzati e specializzandi che si sono mobilitati in tutta Italia contro alcuni provvedimenti del ministero dell’Istruzione. "Provvedimento – spiegano i corsisti Tfa IX ciclo dell’Università Cattolica Brescia – che di fatto ledono il diritto delle persone con disabilità a ricevere un’istruzione adeguata nel rispetto del loro progetto di vita". A monte c’è il problema della cronica insufficienza di docenti specializzati, soprattutto nella primaria, che costringe all’assunzione da interpello di persone che non c’entrano nulla con la scuola e che non hanno una formazione adeguata. Per questo, il Ministro dell’Istruzione ha ideato i corsi Indire, che consentono ad Insegnanti precari con almeno 3 annualità sul sostegno e a quelli che hanno frequentato corsi esteri, di specializzarsi ed essere inseriti nella prima fascia della graduatoria. Ilgiorno.it - Insegnanti di sostegno. Il ministero amplia la platea. I corsisti: scelta iniqua Leggi su Ilgiorno.it Arriva anche a Brescia la protesta deglidispecializzati e specializzandi che si sono mobilitati in tutta Italia contro alcuni provvedimenti deldell’Istruzione. "Provvedimento – spiegano iTfa IX ciclo dell’Università Cattolica Brescia – che di fatto ledono il diritto delle persone con disabilità a ricevere un’istruzione adeguata nel rispetto del loro progetto di vita". A monte c’è il problema della cronica insufficienza di docenti specializzati, soprattutto nella primaria, che costringe all’assunzione da interpello di persone che non c’entrano nulla con la scuola e che non hanno una formazione adeguata. Per questo, il Ministro dell’Istruzione ha ideato i corsi Indire, che consentono adprecari con almeno 3 annualità sule a quelli che hanno frequentato corsi esteri, di specializzarsi ed essere inseriti nella prima fascia della graduatoria.

