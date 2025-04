Liberoquotidiano.it - L''aperitivo per i rom: l'ultima trovata di Roberto Gualtieri

Nella Capitale dei roghi tossici che dalle baraccopoli infestano l'aria di mezza città, delle batterie di borseggiatrici che saccheggiano h24 pendolari e turisti sui vagoni delle metropolitane e delle minorenni violentate tra le roulotte, vuoi non organizzarla una grande festa per celebrare la cultura rom e contrastare l'antiziganismo? Un bell'apertivo e un bel concerto per mostrare quanto sia importante il contributo dei nomadi nella società e per puntare il dito contro quei cattivoni che osano dissentire su questa modalità di paventata inclusione. Benvenuti a Zingaropoli, pardon nella Roma del Pd. Dovee compagni, in occasione della Giornata internazionale di rom e sinti, hanno organizzato un fitto programma di attività a partire da oggi pomeriggi. Politici e tecnici del Comune, attivisti e membri delle varie comunità si sono dati appuntamento alla “Città dell'Altra Economia” per parlare di integrazione, lotta alle discriminazioni e politiche di superamento dei campi.