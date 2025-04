Lanazione.it - Giornata delle famiglie con il vescovo Giordano

della Comunità Parrocchiale di Piancastagnaio con il nuovodi Sovana Pitigliano Orbetello e Grosseto Bernardinoche celebra il giubileonel Santuario Diocesano della Madonna di San Pietro. Incontra lee sceglie il paese amiatino in visita come unaprime Parrocchie della sua vasta Diocesi. Lo ha fatto al termine di una domenica speciale iniziata con il pranzo comune presso il piccolo conventino adiacente il Santuario cui hanno partecipato circa duecento persone. Il tutto organizzato dai componenti dell’apposita commissionetra le Parrocchie di Piancastagnaio e Saragiolo. Condivisione ma anche riflessione sul rapporto genitori figli nell’interessante conferenza che è seguita nei locali del nuovo oratorio Parrocchiale San Filippo Neri i cui lavori di ristrutturazione (ex hotel Capriolo) si stanno concludendo in questi mesi (inaugurazione prevista il 24 maggio), incontro condotto da Alberto Angelini psicologo psicoterapeuta sul tema attuale “Mio Figlio è sempre al cellulare“, i minori, i social, internet”.