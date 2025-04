Lanazione.it - Marini, sentenza finale del Tar: "Commissariamento legittimo". Via libera al nuovo consiglio

Ricorso respinto e, quindi,giudicatooltre che necessario. Il che si traduce in un fatto: ildi amministrazione della Fondazione, così come ricostituito dall’ex commissario Raffaele Ruberto – con l’avvocato Andrea Niccolai, la commercialista pratese Irene Sanesi e la Soprintendente fiorentina Antonella Ranaldi, incarico questo solo transitorio – può adesso arricciarsi le maniche e iniziare a tracciare la strada. Così si è espresso in via definitiva il Tar della Toscana, sezione prima, a proposito del ricorso proposto dall’avvocato Carlo Ferdinando Carnacini e Gilda Consuelo Loraine Ricklin Pedrazzini contro la Prefettura di Pistoia che quello aveva sancito nell’ottobre 2023. All’origine del contendere, in estrema sintesi e per non addentrarsi in eccessivi tecnicismi, una serie di adempimenti statutari che la Prefettura riteneva non assolti e che invece la Fondazione allora presieduta da Carnacini sosteneva di aver osservato, o essere stata incapace a osservare, per motivi non dipendenti dalla propria volontà.