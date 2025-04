Lanazione.it - Concertone 1 Maggio. Dopo Alex Britti sul palco Eliza e Mida

Per la prima volta su tre giorni, come anticipato da La Nazione, all’insegna della musica, della condivisione e del divertimento in occasione della Festa del Lavoro. Dal 30 aprile al 2, piazza Aldo Moro sarà il cuore pulsante di un lungo weekend di eventi gratuiti promossi dall’Amministrazione Del Chiaro, con il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione di Leg - Live Emotion Group.l’annuncio del cantautore romano, sono stati ufficializzati gli altri due artisti che saliranno suldeldel 1°, ormai divenuto un appuntamento simbolico per tutta la comunità: si tratta diG, cantante italiana di fama internazionale, e di, giovane rapper italo-venezuelano tra le rivelazioni del panorama musicale urban. La grande festa avrà inizio martedì 30 aprile, con una serata interamente dedicata ai giovani talenti toscani.