Albergatori e Cgil favorevoli, perplessità degli host. E i comitati chiedono "controlli senza sosta".

Il nuovo regolamento per le locazioni turistiche brevi suscita a Firenze varie reazioni. Il presidente di Federalberghi Firenze Francesco Bechi, presente anche alla conferenza stampa a Palazzo Vecchio, promuove le azioni della sindaca Sara Funaro: "Il mio giudizio del regolamento è positivo – spiega – Mi pare un percorso ben costruito, coerente e corretto, per cercare di contenere e ottimizzare l’attuale offerta delle locazioni turistiche. Si va a cercare un tema di sostenibilità, regolarità. Ed è giusto così". Secondo Lorenzo Fagnoni di Property Manager "sembra un regolamento nato in fretta e furia, probabilmente solo per poter dire che il Comune di Firenze è stato il primo a vararlo in Toscana. Nel merito alcune norme contenute nel regolamento sono di buon senso come le metrature minime per camere singole e doppie.