L’obiettivo di ’Vivifiume’ Ombrone un ’vicino’ di casa che va conosciuto meglio

Ombrone molte persone si sono avvicinate all’importante fiume, prendendo confidenza con tutto quel mondo che ruota intorno alle sue acque dolci. La partecipazione è stata elevata, sono stati 100 i partecipanti, provenienti da tutta la Toscana. Un ottimo successo per l’evento nazionale Uisp, che anche quest’anno ha rinnovato i valori della comunità del fiume nei comuni rivieraschi di Grosseto, Campagnatico, Civitella Paganico e Cinigiano. "E’ stata una bella edizione, grazie anche alle amministrazioni che continuano a esserci vicine – dice Maurizio Zaccherotti, coordinatore nazionale acquaviva Uisp e ideatore di Vivifiume –. Alle attività è stato aggiunto il fitwalking e con il trekking abbiamo toccato anche un luogo particolare della Maremma come il monastero di Siloe, il tutto per dare voce al nostro fiume". Lanazione.it - L’obiettivo di ’Vivifiume’ . Ombrone, un ’vicino’ di casa che va conosciuto meglio Leggi su Lanazione.it Da luogo selvaggio ad ambiente familiare. Grazie alla decima edizione di Vivifiumemolte persone si sono avvicinate all’importante fiume, prendendo confidenza con tutto quel mondo che ruota intorno alle sue acque dolci. La partecipazione è stata elevata, sono stati 100 i partecipanti, provenienti da tutta la Toscana. Un ottimo successo per l’evento nazionale Uisp, che anche quest’anno ha rinnovato i valori della comunità del fiume nei comuni rivieraschi di Grosseto, Campagnatico, Civitella Paganico e Cinigiano. "E’ stata una bella edizione, grazie anche alle amministrazioni che continuano a esserci vicine – dice Maurizio Zaccherotti, coordinatore nazionale acquaviva Uisp e ideatore di Vivifiume –. Alle attività è stato aggiunto il fitwalking e con il trekking abbiamo toccato anche un luogo particolare della Maremma come il monastero di Siloe, il tutto per dare voce al nostro fiume".

L’obiettivo di ’Vivifiume’ . Ombrone, un ’vicino’ di casa che va conosciuto meglio. In cento da tutta la Toscana per "Vivifiume Ombrone" tra kayak, trekking e bici – LE FOTO. Decima edizione da incorniciare per Vivifiume: oltre cento partecipanti e un nuovo partner. Anche Grosseto e Paganico hanno il loro palio. Ma sull’Ombrone. Ne parlano su altre fonti

Conclusa la 10ª edizione di “Vivifiume Ombrone” organizzata dalla Uisp. Successo organizzativo e di partecipanti - (msn.com)

In cento da tutta la Toscana per "Vivifiume Ombrone" tra kayak, trekking e bici – LE FOTO - (corrieredimaremma.it)

Decima edizione di Vivifiume Ombrone, quella che andrà in scena tra il 4 e il 6 aprile in Maremma - Noi ci siamo e vogliamo continuare a esserci, in questo percorso che ci ha visto crescere e continuare a portare sulle sponde e nelle acque dell’Ombrone la nostra idea di sport, da coniugare con ... (grossetosport.com)