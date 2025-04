Linkiesta.it - La ditta Schlein alla caccia delle Regioni, d’intesa con Conte ovviamente

Ellylavora quotidianamente al programma sociale del Partito democratico, ma non dimentica certo le questioni più politiche, quelle legateconquistaposizioni di governo, in questo caso le(Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia, più la Valle d’Aosta) per le quali salvo cambiamenti si andrà a votare in autunno.Così ieri la segretaria ha parlato di sanità per denunciare che il governo sta tagliando la spesa che «è scesa ai livelli più bassi da quindici anni, questa è la verità che la destra vuol nascondere». E due giorni fa aveva lanciato una serie di proposte sulla casa: la reintroduzione del Fondo Affitto cancellato dal governo Meloni, triplicato; il finanziamento strutturale di edilizia popolare e sociale ad affitti calmierati; l’istituzione di un Fondo specifico per il recuperooltre centomila case popolari vuote in attesa di manutenzione; una legge nazionale che regoli in maniera chiara gli affitti brevi mettendo un freno alle speculazioni.