Il "kit" di chirurgia toracica: "Seguiti a casa come in ospedale"

L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche è il "migliorpubblico in Italia". Un’eccellenza che si rinnova nelle sue specialitànel reparto didove i pazienti operati di tumore al polmone, a 30 giorni dall’intervento, sono a mortalità zero. Un dato attestato dall’Agenzia nazionale servizi sanitari regionali Agenas attraverso il Piano nazionale Esiti che ha preso in esame gli ultimi quattro anni. Un risultato che pone il reparto ad essere il primo centro nazionale per gli interventi con tecnica uniportale e tra i primi in Italia con 400 interventi l’anno. Diretto dal dottor Majed Refai è l’unica struttura complessa didella regione e da circa sei mesi ha stretto una fattiva collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche della Politecnica per sviluppare, con il prof Michele Germani, il progetto di telemedicina "Mosaico", presentato ieri a Torrette.