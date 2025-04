Acque eccellenti a Lerici Tre nuove Bandiere Blu per valorizzare il litorale

nuove Bandiere Blu per il litorale di Lerici. È la richiesta inviata dal Comune alla Fee – ente che conferisce il prestigioso riconoscimento – alla luce dell’ultima ordinanza sulla balneazione emessa da Regione Liguria sulla base dei primi controlli effettuati, che hanno evidenziato la qualità eccellente delle Acque in tutti i punti di prelievo campionati. Il Comune punta a conquistare tre nuovi vessilli per le spiagge di San Terenzo, Venere Azzurra e San Giorgio. Oggi il territorio Lericino gode di sei Bandiere Blu, una ottenuta anche recentemente per la spiaggia della Marinella, che sono il sigillo di qualità su uno standard qualitativamente alto in termini di cura ambientale, servizi, logistica e accoglienza, la richiesta delle altre tre porterebbe a certificare tutte le spiagge del litorale. Lanazione.it - Acque eccellenti a Lerici. Tre nuove Bandiere Blu per valorizzare il litorale Leggi su Lanazione.it TreBlu per ildi. È la richiesta inviata dal Comune alla Fee – ente che conferisce il prestigioso riconoscimento – alla luce dell’ultima ordinanza sulla balneazione emessa da Regione Liguria sulla base dei primi controlli effettuati, che hanno evidenziato la qualità eccellente dellein tutti i punti di prelievo campionati. Il Comune punta a conquistare tre nuovi vessilli per le spiagge di San Terenzo, Venere Azzurra e San Giorgio. Oggi il territoriono gode di seiBlu, una ottenuta anche recentemente per la spiaggia della Marinella, che sono il sigillo di qualità su uno standard qualitativamente alto in termini di cura ambientale, servizi, logistica e accoglienza, la richiesta delle altre tre porterebbe a certificare tutte le spiagge del

Acque eccellenti a Lerici. Tre nuove Bandiere Blu per valorizzare il litorale. Lerici, estate perfetta e mare pulito. Arpal: “Acque sempre eccellenti, mai divieti di balneazione”. Spiagge Lerici: “Valori canali monitorati settimanalmente. Situazione stabile, no criticità”. "Mare inquinato nel 50% dei campioni prelevati in Liguria", l'allarme di Legambiente. Bandiere Blu 2024, Lerici conferma la qualità del suo litorale con sei riconoscimenti. Nuoto in acque libere. Ne parlano su altre fonti

Calcio Seconda categoria. Lerici, colpaccio sul Ceparana. In vetta una poltrona per tre - A sole due giornate dal termine cambia lo scenario in vetta alla classifica di Seconda categoria. Il Ceparana viene appaiato a 44 punti dal Lerici, vittorioso nello scontro al vertice proprio contro ... (sport.quotidiano.net)

Lerici Sport vince lo scontro al vertice con una rete a tre secondi dallo scadere - Va alla capolista Lerici Sport lo scontro al vertice, giocatosi nella acque spezzine della piscina "Mori", tra la formazione lericina e la Dream Firenze, che la inseguiva a tre punti, in seconda ... (msn.com)