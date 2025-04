Nuova pista ciclabile per Decima L’appalto vale 25 milioni di euro

pista ciclabile San Giovanni in Persiceto – San Matteo della Decima. Lo segnala il Comune in una nota: "L’amministrazione comunale si appresta a realizzare un percorso ciclabile di collegamento tra il capoluogo e la frazione di San Matteo della Decima. A tal fine, il Comune ha partecipato al bando promosso dalla Regione per favorire la realizzazione di piste ciclabili e progetti di mobilita dolce e ciclopedonale. E ha ottenuto, con il progetto di fattibilità tecnico economica primo in graduatoria, un finanziamento di 1,5 milioni di euro a fronte di un investimento complessivo di 2.558.230,82 euro. Attualmente è in corso la procedura di gara per l’affidamento dei lavori". Sempre sul tema delle piste ciclabili, l’amministrazione comunale dà un aggiornamento riguardo i lavori della ciclabile tra Persiceto e Sant’Agata: "È stato tracciato, come da progetto, su sede propria, a lato della SP255, dal civico 51 di via Modena, a Persiceto, fino alla rotatoria che interseca con via 21 Aprile 1945 e via Pettarella, nel territorio di Sant’Agata. Ilrestodelcarlino.it - Nuova pista ciclabile per Decima. L’appalto vale 2,5 milioni di euro Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ciclabili avanti tutta. Al via la gara di appalto per la realizzazione dellaSan Giovanni in Persiceto – San Matteo della. Lo segnala il Comune in una nota: "L’amministrazione comunale si appresta a realizzare un percorsodi collegamento tra il capoluogo e la frazione di San Matteo della. A tal fine, il Comune ha partecipato al bando promosso dalla Regione per favorire la realizzazione di piste ciclabili e progetti di mobilita dolce e ciclopedonale. E ha ottenuto, con il progetto di fattibilità tecnico economica primo in graduatoria, un finanziamento di 1,5dia fronte di un investimento complessivo di 2.558.230,82. Attualmente è in corso la procedura di gara per l’affidamento dei lavori". Sempre sul tema delle piste ciclabili, l’amministrazione comunale dà un aggiornamento riguardo i lavori dellatra Persiceto e Sant’Agata: "È stato tracciato, come da progetto, su sede propria, a lato della SP255, dal civico 51 di via Modena, a Persiceto, fino alla rotatoria che interseca con via 21 Aprile 1945 e via Pettarella, nel territorio di Sant’Agata.

Lungomare Vespucci, sì ai nuovi parcheggi: saranno a lato della nuova ciclabile - Chiesti posteggi a ridosso degli stabilimenti anche per le persone con disabilità. Nelle vicinanze delle ciclabile richieste inoltre "banchine salvagente" per le fermate del bus ... (romatoday.it)

Pista ciclabile, iniziano i lavori per il nuovo tratto in via del Vespro VIDEO - Su questo lato di via del Vespro verranno sacrificati una decina di posti auto per far posto alla nuova pista. I lavori in corso serviranno a completare quell’anello di pista ciclabile di 5 km che ... (msn.com)

Completata la pista ciclabile di via Castellana - Si tratta di circa cinquanta metri di pista che consentono di collegare i percorsi ciclabili esistenti nei Comuni limitrofi, in particolare con Trebaseleghe e Piombino Dese, migliorando la continuità ... (padovaoggi.it)