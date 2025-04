Ilrestodelcarlino.it - Joy Salinas stasera al Jam Session

Questa sera al Jamdi Cesenatico si tiene un appuntamento del Jazz Club, la rassegna live per la direzione artistica di Chicco Capiozzo. Sul palco a partire dalle 21.15 si esibirà il Joy& Chicco Capiozzo Trio, formato dalla cantante Joy, Ricky Burattini alle tastiere e Chicco Capiozzo alla batteria. Joytorna a scaldare la riviera con la sua voce inconfondibile, con una impronta soul ed uno stile jazz molto personale. Di origine filippina, ha iniziato giovanissima a suonare la chitarra, per poi dedicarsi al canto ed esibirsi dal vivo. Da quarant’anni si è trasferita in Italia, raggiungendo l’apice del successo negli anni Novanta, con il successo della canzone "Stay Tonight" e di "Rockin’ Romance", con cui partecipò al Festivalbar. Ha all’attivo diversi brani diversi brani di sua composizione e album.