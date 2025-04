Lanazione.it - Fu la prima sindaca della Toscana. Carloni nel Pantheon della Regione

Elisafu eletta sindaco di Castiglion Fibocchi il 7 aprile del 1946. E’ stata ladonna al timone di un municipio ine da ieri la sua foto campeggia nella sala conferenze dello Spazio Espositivo di palazzo del Pegaso a Firenze. In analogo tributo le era stato riservato il 24 luglio 2024 nella sala delle Donne a Montecitorio. Alla cerimonia che ha sancito l’omaggio all’amministratrice ha partecipato il presidente dell’assemblea regionale Antonio Mazzeo che ne ha evidenziato il coraggio nel periodo tormentato dell’immediato dopoguerra, quando da poco era stato concesso il diritto di voto all’altra metà del cielo. "Elisaera molto impegnata nel tessuto associativo. La ricordiamo esponendo una sua immagine non solo per fare memoria, ma anche per indicare la strada verso il futuro.