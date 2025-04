Quotidiano.net - Cuarón in trattative per dirigere il nuovo 007

Leggi su Quotidiano.net

Potrebbe essere Alfonsoil regista del prossimo capitolo cinematografico di James Bond, il primo dopo l’acquisizione del franchise da parte di Amazon MGM. "Si è aperta una discussione sul progetto. Spero che vada in porto, ho il desiderio di rivisitare questa storia secondo il mio punto di vista", dichiara il regista messicano (63 anni) doppio premio Oscar alla regia per Gravity (2014) e Roma (2019), nonché autore anche di un film della saga di Harry Potter, Il prigioniero di Azkaban (2004). Non è la prima volta che la strada diincrocia quella di 007. Il regista ha raccontato che molti anni fa gli era stato offerto un film di Bond: "All’inizio avevo accettato. Poi quando ho scoperto che un’altra squadra si sarebbe occupata delle scene d’azione, ho rifiutato".