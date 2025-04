Guida TV Sky Cinema e NOW | Ogni maledetta domenica Mercoledi 9 Aprile 2025

Mercoledi 9 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall'azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare Ogni tipo di spettatore.Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, Ogni maledetta domenica, diretto da Oliver Stone, è un racconto crudo e coinvolgente del mondo del football americano. Al Pacino interpreta Tony D'Amato, un allenatore di una squadra di football professionistico che, dopo anni di successi, si trova in crisi. Il film esplora la sua lotta per mantenere la sua carriera e la sua squadra, tra vecchie glorie e giovani promesse, con un cast che include anche Cameron Diaz, Dennis Quaid e Jamie Foxx. Le dinamiche interpersonali tra allenatore e giocatori sono al centro della trama, affrontando tematiche come la leadership, il conflitto generazionale e l'amore per il gioco.

