Codogno | divide due coetanei che litigano e si piglia un cazzotto ragazzo elogiato dalla professoressa

, 9 aprile 2025 – Non ci sono solo storie di bullismo, prevaricazione, violenza. Ci sono anche vicende che sembrano piccole e insignificanti ma che danno conto spesso anche del lato diverso della medaglia. Un lato non oscuro, ma luccicante. È la storia di Thomas, alunno della 1^ G della scuola media Ognissanti diche, una ventina di giorni fa, ha avuto il coraggio di mettersi in mezzo ad una lite furibonda tra due. Appena scesi dallo scuolabus in viale dei Mille, due ragazzini di 1^ media si erano infatti affrontati e scazzottati davanti ad altri alunni. Molti non sono intervenuti, forse bloccati da un giustificato panico. Thomas, però, ha avuto un moto di ribellione verso quella violenza e soprattutto, nonostante l’età, ha saputo fare la cosa giusta a costo di doverne subire le conseguenze: infatti nel placare gli animi ere i due contendenti, si è pure preso un pugno.