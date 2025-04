Lanazione.it - "Alberi malati e pericolosi". Scattano gli abbattimenti nella zona dell’ex Capannina

e scatta l’abbattimento. Questa mattina gli operai di Terna si metteranno al lavorodella ex, la struttura che sorge nel parco fluviale al capolinea di viale Matteotti a Montevarchi, per la manutenzione di quattro pini presenti nelle vicinanze della cabina elettrica. In seguito al sopralluogo e all’indagine condotta da un agronomo esperto sulle condizioni di salute e stabilità delle piante ad alto fusto, che si trovanofascia di rispetto delle linee dell’alta tensione, infatti, è emerso che le alberature sono "in una condizione vegetativa scadente, sofferenti, e prive di rilevanza storica e con alta probabilità di rottura". Rappresentano quindi un rischio per la sicurezza pubblica anche per la loro vicinanza all’elettrodotto e non è stato possibile evitare il taglio.