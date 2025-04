Martina Franca | il modello incontra studenti di due scuole Stamattina

Martina Franca. Il modello incontrerà gli studenti degli Istituti Comprensivi "A.R. Chiarelli" e "Amedeo D'Aosta" mercoledì 9 aprile, alle ore 11.00, presso il teatro Nuovo e per l'occasione presenterà il suo libro "108 volte mi perdono" (Rizzoli Editore), rispondendo alle domande degli studenti. Da sempre Fabio Mancini ha incentrato l'attività comunicativa sul dialogo e messaggi educativi attraverso il suo progetto "Fabio Mancini European School Project", includendo collaborazioni gratuite senza alcun fine di lucro, con scuole, università e ospedali.

