Lanazione.it - Monitoraggio in tutta la città. Affittacamere, ipotesi blocco anche fuori dal centro storico

Palazzo Vecchio si affida al dipartimento Memotef della Sapienza di Roma e al professor Filippo Celata, docente di Geografia economica e Politica, per condurre un “analitico” sulle aree omogenee delladove far atterrare, nel caso, nuovi limiti. "Oggi possiamo immaginarceli",via ad ora manca "un quadro complessivo", uno studio scientifico, appunto, come osserva la sindaca, Sara Funaro. Così, analizzando il rapporto tra posti letto dedicati agli affitti brevi e la residenza "se emergerà la necessità di intervenire, lo faremo con le limitazioni necessarie", assicura la sindaca. "Dovremo fare, così come in tante altre, un vero e proprio piano urbanistico delle locazioni turistiche. Quindi parametrare il loro numero rispetto al numero di residenti, perché il primo obiettivo è garantire un equilibrio tra residenzialità e ricettività", spiega Celata.