Bretella di Villa Potenza passo avanti per la viabilità

Bretella per Villa Potenza è un passo per ridurre la carenza infrastrutturale maceratese e marchigiana, il cantiere partirà nei prossimi mesi insieme a quello della Mattei-Pieve. Il consigliere regionale FdI Simone Livi spiega che "la giunta Acquaroli sta correndo per portare le Marche al passo con i tempi, creando le condizioni per una mobilità moderna, efficiente e sicura. Queste opere non solo migliorano la qualità della vita dei cittadini, ma sono anche fondamentali per attrarre turismo, favorire investimenti e dare impulso all'economia locale, grazie al centrodestra ed all'impegno del presidente Acquaroli e dell'assessore Baldelli. Non parliamo solo di nuove strade, ma di visione, programmazione e concretezza". La Bretella per Villa Potenza è un investimento da 25 milioni, "atteso da decenni per migliorare la viabilità", quello dell'intervalliva Mattei - Pieve - Sforzacosta è da 87 milioni.

