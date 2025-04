Ilgiorno.it - Omicidio-suicidio di Confienza: i dubbi sul giorno della morte. E le voci sulla depressione di lei

, 9 aprile 2025 – Via Castellazzo è una zona di villette,è un paese piccolo, poco più di 1.500 abitati, dove tutti si conoscono e sanno tutto di tutti. Eppure nessuno, da venerdì in avanti, ha notato o sentito nulla di strano. In effetti non si erano più visti in giro né Anselmo Zanellato né la moglie Chiara Crivellini. Un’assenza che non ha insospettito nessuno. Qualcuno adesso parla di unadonna legata alle condizioni di salute, ma nulla di tanto grave da lasciare presagire la doppia tragedia. Secondo i carabinieri il muratore in pensione di 68 anni avrebbe ucciso la moglie sessantaseienne a coltellate, in cucina, poi nel pollaio avrebbe rivolto verso di sé un vecchio fucile da caccia, ricordo di famiglia. Nessuno nella zona residenziale che guarda verso Palestro ha però sentito nulla, né grida né colpi di arma da fuoco.