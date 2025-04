Lanazione.it - La battaglia sull’energia: "Comunità rinnovabili decisive per le imprese"

Leggi su Lanazione.it

Il ruolo delleEnergetichein Umbria, anche alla luce delle esperienze concrete maturate in questo ambito a Terni e Perugia. Se ne è parlato in occasione dell’incontro “Energetiche: dalle idee ai progetti concreti” organizzato nella sede di ARPA Umbria, a Terni, da Confindustria Umbria, Legacoop Umbria e ConfartigianatoUmbria. Un dialogo aperto tra, Associazioni e pubblica amministrazione, che collaborano attivamente per promuovere un uso sostenibile delle risorse energetiche. Al centro dell’iniziativa due esperienze concrete, frutto della spinta propulsiva di un gruppo di imprenditori e realizzate con il coinvolgimento di Confindustria Umbria, Legacoop Umbria e ConfartigianatoUmbria. Si tratta, cioè, dellaenergetica rinnovabile “Insieme sostenibili”, costituita a Terni da diecidel territorio che si sono unite per produrre, consumare e condividere energia prodotta localmente da impianti da fonti, e della CER “Cooperativa Perugia Green Energy”, fondata a Perugia da undiciche hanno portato avanti un analogo progetto.