Turismo nuovo modello Congressi workshop tutti i servizi in un sito | Vogliamo rafforzarci

modello è quello di Bologna che, con il suo Convention Bureau, nel 2024 ha attirato circa 50mila persone con un indotto di 82 milioni solo tra Congressi, convegni e workshop. Un lavoro che va strutturato e organizzato nel tempo, tanto che Brescia si è data tre anni di tempo, ma l'obiettivo, anche per la Leonessa, è avere un suo Convention Bureau Turismo. Il progetto, ai nastri di partenza, è stato presentato in commissione consiliare Commercio e Turismo e coinvolge Comune, Brescia Mobilità che ha già la gestione degli Info point, con la collaborazione di Fondazione Bologna Welcome (le risorse arrivano anche da Camera di Commercio). "L'obiettivo è di rafforzare il posizionamento della destinazione – ha spiegato l'assessore Andrea Poli – in ragione di quello che è il nuovo percorso che Camera di Commercio sta strutturando con Visit Brescia come grande Dmo (Destination management organization, ndr) provinciale, che connette Dmo locali, tra cui quella cittadina".

