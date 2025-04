Lanazione.it - Il dottor Grazzini premiato da Mattarella

Si è tenuta lunedì scorso al Quirinale una importante manifestazione per la consegna della medaglia al merito della sanità pubblica da parte del Presidente della Repubblica Sergioa personaggi della salute pubblica che si sono distinti per il loro impegno e per la qualità della loro pratica professionale. Al medico lucchese Giuliano, già direttore del centro nazionale sangue presso l’istituto superiore di sanità a Roma, dopo anni di primariato al Campo di Marte a Lucca e il coordinamento regionale toscano dei servizi trasfusionali, attualmente in pensione, è stata conferita la medaglia al merito. Un importante riconoscimento così motivato: “figura determinante non solo per il sistema trasfusionale nazionale, ma anche per il sistema sanitario in generale, avendo lasciato il sistema sangue italiano ad una condizione di entropia positiva e canalizzata verso gli obiettivi di funzionamento, qualità e sicurezza attesi”.