Ilgiorno.it - Venti location segrete ospitano Bellezze Interiori

Giardini storici, cortili privati e angoli nascosti si aprono ai visitatori offrendo natura, arte, cultura e musica.luoghi segreti e affascinanti, solitamente chiusi al pubblico, sabato e domenica 18 maggio ospiteranno il festivalcon ospiti internazionali come Charlie Sexton, chitarrista di Bob Dylan e David Bowie, David Grissom, chitarrista di Allman Brothers, Dixie Chicks e John Mellencamp, Freebo, musicista di Bonnie Raitt, Ringo Starr e Neil Young, e per la prima volta in Europa la promessa americana Calder Allen. Organizzato dalla cooperativa sociale Tikvà – Economie Territoriali Inclusive, con la direzione artistica del cantautore Andrea Parodi e la curatela di Sara Ielpo, quest’anno il festival avrà come tema “Riflessi“ per celebrare il 50esimo anniversario del gemellaggio tra Como e la giapponese Tokamachi.