Ilrestodelcarlino.it - Petrini: "Salviamo i nostri distretti. Calzature e cappello sono a rischio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Occorrono risposte immediate per frenare la crisi e gli effetti dei dazi che stanno colpendo idel calzaturiero e del".le parole di Alan, vice sindaco di Montegiorgio e Segretario provincia di Fermo della Lega che ha voluto proporre una riflessione sull’attuale crisi, che sta investendo i due principaliproduttivi del territorio. "A una crisi ormai strutturale – spiega- si aggiungono i nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, che rischiano di compromettere ulteriormente la tenuta economica e l’occupazionale di due comparti simbolo del nostro territorio. Non possiamo permetterci che intere filiere produttive vengano sacrificate nel silenzio generale. Come figlio di artigiani del settore calzaturiero, conosco i sacrifici quotidiani di chi ha costruito, con passione e competenza, un’eccellenza del Made in Italy.