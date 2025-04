Ospedale San Cataldo la conclusione dei lavori slitta al 26 giugno

Cataldo è un?opera imponente. Gli operai sono ancora al lavoro, ma il più è fatto. La scadenza che era fissata per il 31 marzo,. Quotidianodipuglia.it - Ospedale San Cataldo, la conclusione dei lavori slitta al 26 giugno Leggi su Quotidianodipuglia.it La nascente struttura ospedaliera del Sanè un?opera imponente. Gli operai sono ancora al lavoro, ma il più è fatto. La scadenza che era fissata per il 31 marzo,.

Taranto, ospedale San Cataldo: fine lavori prevista per il 31 marzo 2025. "Quando - e come - sarà operativo l'ospedale San Cataldo?". Nuovi ospedali in Puglia, entro fine 2024 finiti i lavori del "San Cataldo" a Taranto e concluso il collaudo a Monopoli-Fasano. I lavori della Commissione bilancio e programmazione. Dentro l'ospedale San Cataldo. Le foto del sopralluogo. Taranto, fine lavori nuovo ospedale San Cataldo: rischia di slittare ancora. Ne parlano su altre fonti

Ospedale San Cataldo, la conclusione dei lavori slitta al 26 giugno - per il San Cataldo, comprese le attività di Sanitaservice, è di oltre 72 milioni di euro. Il nuovo ospedale su quattro livelli, con una superficie coperta di circa 43mila metri quadri, 715 posti letto ... (quotidianodipuglia.it)

Taranto, l'ospedale San Cataldo sarà pronto nel 2022: ritardi a Monopoli - È stato fatto il punto della situazione sulla realizzazione degli ospedali «San Cataldo» di Taranto, di Monopoli-Fasano, di Maglie-Melpignano e del nuovo ospedale di Andria TARANTO - Il 24 ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Taranto, a giugno 2024 prevista la fine dei lavori per il nuovo ospedale - BARI - Il nuovo cronoprogramma per la realizzazione dell’ospedale San Cataldo a Taranto prevede la conclusione dei lavori entro il 30 giugno 2024. E’ quanto emerso oggi durante le audizioni in ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)