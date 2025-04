Nuovo percorso pedonale sul Lungarno

Nuovo percorso pedonale sul Lungarno Risorgimento a San Giovanni. Un punto, questo, ad alto rischio per i pedoni e il comune amministrato da Valentina Vadi ha infatti approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità per sua la realizzazione con l’obiettivo di poter partecipare al bando regionale, denominato "Sicurezza Stradale 2025", promosso dalla regione Toscana. L’intervento avrà un costo di 120 mila Euro, è stato predisposto dai tecnici comunali e strutturato in conformità con le linee guida del bando regionale, che prevede contributi fino a 60 mila euro per progetti comunali, pari al 50% del costo dell’intervento. I fondi saranno erogati sull’annualità 2026 del bilancio regionale. La restante parte sarà coperta con fondi comunali, ma l’avvio dei lavori è subordinato all’ottenimento del finanziamento. Lanazione.it - Nuovo percorso pedonale sul Lungarno Leggi su Lanazione.it UnsulRisorgimento a San Giovanni. Un punto, questo, ad alto rischio per i pedoni e il comune amministrato da Valentina Vadi ha infatti approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità per sua la realizzazione con l’obiettivo di poter partecipare al bando regionale, denominato "Sicurezza Stradale 2025", promosso dalla regione Toscana. L’intervento avrà un costo di 120 mila Euro, è stato predisposto dai tecnici comunali e strutturato in conformità con le linee guida del bando regionale, che prevede contributi fino a 60 mila euro per progetti comunali, pari al 50% del costo dell’intervento. I fondi saranno erogati sull’annualità 2026 del bilancio regionale. La restante parte sarà coperta con fondi comunali, ma l’avvio dei lavori è subordinato all’ottenimento del finanziamento.

Nuovo percorso pedonale sul Lungarno. Divieti per la Firenze Marathon 2024: percorso sui viali con partenza e arrivo in piazza Duomo. Investimento da 7,5 mln per il tunnel sotto l'Arno. Giani: "Creeremo una nuova direttrice per il turismo a Firenze". Nuovi marciapiedi e lavori per la sicurezza stradale: i cantieri della settimana a Firenze. Il nuovo ponte sull’Arno della tramvia di Firenze: come sarà. Un nuovo sentiero ciclo-pedonale adesso collega San Miniato Basso a San Miniato. Ne parlano su altre fonti

Via ai lavori per il nuovo percorso pedonale protetto in via IV Novembre - Al via i lavori per il nuovo percorso pedonale protetto in via IV Novembre a Longiano, che collegherà il centro storico con via Conte Guido Rangoni. Un progetto pensato per migliorare la ... (msn.com)

Un nuovo percorso pedonale lungo l'Avisio a Trento - (ANSA) - TRENTO, 02 DIC - Un nuovo percorso pedonale collega l'abitato di San Lazzaro con la serra di San Giorgio, nel Comune di Trento. La passeggiata - si apprende - si snoda per circa due ... (msn.com)

Half Marathon Firenze 2023: percorso e orari - Passando al percorso ... della Vigna Nuova-piazza Goldoni-Borgo Ognissanti-piazza d’Ognissanti-via Montebello-via Curtatone-Il Prato-via Garibaldi-via Montebello-via Curtatone-lungarno Vespucci ... (nove.firenze.it)