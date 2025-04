Ilrestodelcarlino.it - Inaugurata la sede Uisp di Lugo, ripristinata dopo l’alluvione

Lo scorso 20 settembre 2024 l’acqua giunta aEst dalla fuoriuscita dal Fiume Senio si era abbattuta anche sulla piscina e sugli ufficidi. Tutto il materiale delladell’associazione: scrivanie, documenti, computer era finito sott’acqua e dunque irrimediabilmente danneggiato. Già nelle ore immediatamente successive si era attivata un’autentica ’macchina di solidarietà’ che aveva portato dipendenti, collaboratori, amici e dirigenti delle società sportive ad intervenire per limitare i danni. Una mobilitazione che aveva permesso di riaprire al pubblico ladicinque giorni, non nei tradizionali uffici occupati, ma in una piccola stanza adiacente ad essi. Ripristinato, anche se in termini ridotti, il servizio, si è subito iniziato a pensare a cercare di ripristinare nel più breve tempo possibile anche gli uffici veri e propri.