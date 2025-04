Ilgiorno.it - Ladra spintona il vigilante. Presa per rapina

Da taccheggiatrice atrice. I carabinieri di Cremella hanno arrestato peruna ventottenne. La giovane ha rubato merce a Il Gigante, provando ad andarsene senza passare dalle casse. Unl’ha però fermata. Lei ha provato a scappare: ha scaraventato con violenza a terra l’addetto alla sicurezza, tanto che poi è stato soccorso dai sanitari di Areu e ricoverato in osservazione all’ospedale Fatebenefratelli di Erba. Prima però ilè riuscito a bloccare la taccheggiatrice e a chiamare in rinforzo i carabinieri, che l’hanno arrestata. Manette convalidate ma, al termine del processo, è stata comunque scarcerata e rimessa in libertà. D.D.S.