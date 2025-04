Lanazione.it - Consorzio della Piana. Scatta l’esposto di FdI

Un esposto alla Corte dei Conti suldi sviluppo industrialefiorentina. E’ quello presentato dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Sandra Bianchini, che ha così dato seguito a quanto ‘annunciato’ la passata settimana. Esattamente sette giorni fa, infatti, la commissione sviluppo economico e ruraleRegione aveva dato parere favorevole a maggioranza, con il sì del Pd e del M5S e il voto contrario di Lega e FdI, allo schema di statuto e al Business Plan 2025/2027 proposti dalla delibera di giunta regionale che ha istituito il. Una legge ispirata dalla crisi dell’ex Gkn e per fare in modo, come spiegato proprio in commissione, "che quell’area possa essere recuperata, valorizzata e rimessa a disposizione di altre iniziative industriali". Parallelamente il Collettivo di fabbrica "chiede la dichiarazionepubblica utilità sull’area ex Gkn da parte del nascenteindustriale pubblicofiorentina per dare in gestione l’area a chiunque la voglia veramente reindustrializzare".