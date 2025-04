Lanazione.it - Attesa infinita per una colonscopia: "Provo a prenotare da gennaio. Impossibile fissare l’esame"

. Nonostante il medico abbia indicato l’urgenza nella prescrizione. E nonostante il paziente abbia alle spalle un’operazione per tumore al colon retto. Claudio Perri, 71 anni, ormai ogni giorno fa tappa alla sua farmacia di riferimento per cercare di, tramite il Cup,. Niente da fare. Respinto con perdite, tutte le volte. "Devo fare unacon biopsia in sedazione – racconta Perri, prescrizione alla mano – ci sto provando da. Proprio per il mio passato di paziente oncologico questo controllo per me è fondamentale". Era il 2016 quando Perri fu operato per un tumore al colon retto a Careggi. Nei cinque anni subito successivi all’operazione doveva faredi controllo ogni 6 mesi. "Dal 2020 in poi mi è stato consigliato di fare launa volta all’anno.