In via Porta di Giove il nuovo senso unico cambia già direzione

Ilè già stato modificato, prima ancora di entrare in vigore. Fa discutere la decisione dell’Amministrazione comunale di Mortara che, a qualche settimana dall’introduzione delnell’ultimo tratto di viadiche entrerà in vigore il 1° maggio, ha deciso di invertirne la: i veicoli lo potranno percorrere in ingresso verso il centro e non incontraria. Un provvedimento firmato dal sindaco Ettore Gerosa (nella foto) ha modificato l’ordinanza del 27 febbraio, che ha istituito il: il tratto di viaditra via Cairoli e vicolo Romussi, dove la strada si restringe in modo più evidente, potrà essere percorso solo in quella. Prima della sua introduzione dovrà essere ovviamente apposta la necessaria segnaletica, non ancora installata.