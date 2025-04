Ilgiorno.it - L’appartamento della Signora Artemest, Ippolita Rostagno sprona i giovani: “Fate gli artigiani, sono i veri artisti”

Milano, 9 aprile 2025 –è una donna tenace e vulcanica. Vive tra New York, dove abita dagli anni Ottanta, Milano e Firenze, la sua amata città in cui è nata e in cui ha coltivato la passione per l’artigianato, l’eccellenza in edizione limitata. Lei è la ““, la direttrice creativa, la guida che seleziona un collettivo di oggetti di design che abitano le dimore restituendo lusso, grazia e armonia, un marketplace tutto di arredo rigorosamente italiano. Questa edizione de “” è a Palazzo Donizetti, un gioiello architettonico del XIX secolo nella omonima via. Sei studi di interior design di fama internazionale - 1508 London, Champalimaud Design, Meyer Davis, Nebras Aljoaib, Romanek Design Studio e Simone Haag - hanno trasformato ciascuno una stanza del palazzo, esponendo una selezione di arredi, illuminazione, arte e decoro.