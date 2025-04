Quotidiano.net - Snam mette in sicurezza il gas: "Ogni scelta segna il futuro"

Leggi su Quotidiano.net

Nella ‘permacrisi’ che contraddistingue questo periodo storico, fatto di guerre, stravolgimenti di fronte e improvvisi stop all’economia mondiale – non per ultimo i dazi imposti dagli Stati Uniti ai prodotti europei – "l’approccio del manager non può che essere molto simile a quello dell’appassionato di montagna, che studia il percorso e poi lo conquista con determinazione e senza salti nel buio, un passo alla volta fino alla vetta". È l’approccio che Stefano Venier, ad di, dedica al suo lavoro da tre anni a questa parte, "con la determinazione – spiega – a dover accompagnare il Paese verso la transizione energetica e la consapevolezza chefatta condizionerà il percorso dei prossimi anni". Un approccio che porta a risultati concreti e realizzati in tempi brevi, come l’avvio, a inzio maggio dell’esercizio per la nave rigassificatrice dial largo di Ravenna: "Con l’avvio di questo terminale, aggiungiamo un altro elemento di fondamentale importanza al percorso di messa indel Paese degli approvvigionamenti energetici, iniziato all’indomani della crisi russo-ucraina e reso possibile dallo sforzo congiunto delle istituzioni e delle imprese, a livello nazionale e locale", ha commentato Venier ieri, in occasione della visita al terminale di Ravenna, con il ministro dell’Ambiente e dellaEnergetica Gilberto Pichetto Fratin e il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale.