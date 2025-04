Lanazione.it - I negozianti fanno squadra. Lavori tra Viaccia e Narnali incontro nell’ex chiesino

Per tutelare il commercio locale e affrontare le criticità che penalizzano le attività del quartiere, nasce ufficialmente il Comitato dei commercianti di, che riunisce 35 esercenti della zona. L’obiettivo è rappresentare le esigenze dei commercianti, promuovere il dialogo con le istituzioni e trovare soluzioni per sostenere lo sviluppo economico e la vivibilità del quartiere. A guidare il neo comitato sarà Marco Riccucci, titolare del BarRiccu, nominato presidente dagli aderenti. La prima urgenza che il neonato comitato intende affrontare riguarda istradali previsti lungo l’asse Ponte Torto –. In passato, interventi analoghi hanno causato forti disagi alle attività commerciali, con ripercussioni economiche e difficoltà per clienti e fornitori. I commercianti chiedono quindi chiarezza sulle tempistiche e sulle modalità di svolgimento dei, sollecitando misure concrete per ridurre al minimo l’impatto negativo sulle loro attività che avranno i cantieri.