Campionati Italiani nuoto Riccione 2025 | programma orari tv streaming

Dal 13 al 17 aprile allo Stadio delditerrà banco l’edizionedegli Assoluti primaverili di. Ivedranno al via quasi tutti i big della Nazionale, in cerca della qualificazione ai Mondiali di Singapore, principale evento del calendario internazionale di questa stagione.Non risponderanno all’appello Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon. Greg, ormai totalmente votato alle acque libere, non sarà parte della competizione in vasca, mentre il campione olimpico dei 100 dorso sarà impegnato altrove. Il riferimento è all’Australia, dal momento che da gennaio Ceccon ha iniziato una nuova avventura che sarà tale fino a giugno.Stando a quanto previsto dalla Feder, i tempi ottenuti neiaustraliani open a cui Thomas parteciperà, saranno funzionali alla qualificazione per la rassegna iridata, rispettando i tempi limite imposti dalla FIN.