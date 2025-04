Ilrestodelcarlino.it - Ville e dimore fatiscenti, ecco i segreti da scoprire

Bologna, 9 aprile 2025 – Il ’Villino Anna’, una casa gotica, con il tetto a spiovente, perfetta dimora per le streghe, in pieno centro a Casalecchio. Villa Clara, a Trebbo di Reno, dove, dice la leggenda, la figlia del proprietario, Clara appunto, sarebbe stata murata viva. E poi Villa Flora, palazzina in stile liberty che fu ripresa anche da Pupi Avati nel film “Zeder“, inserita dal Fai tra i Luoghi del cuore. Sono solo alcune dellee abbandonate di cui racconteremo nella puntata di oggi de ’il Resto di Bologna’, il podcast della nostra redazione che si focalizza su storie e personaggi del territorio. Lo spunto per questa narrazione deriva da un recente articolo de ’Nelle Valli Bolognesi’, il magazine di costume, cultura e storia edito da Emil Banca e distribuito nelle sedi dell’istituto e con il nostro quotidiano.