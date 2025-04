Quotidiano.net - Ritardi, gaffe e amore per l’Italia. I reali inglesi abbracciano Roma

, 9 aprile 2025 – Negli scacchi il re è il pezzo più importante, la regina quello più potente in quanto gode di maggiore mobilità. Si sposta dove vuole. Deve solo stare attenta a non calpestare nessuno. A Camilla, sovrana consorte, è venuto tutto spontaneo: nella prima giornatana dei Windsor è stata lei la protagonista di quei momenti che umanizzano anche il protocollo. All’entrata del Quirinale, mentre Frecce tricolori e Red Arrows scaldano i motori, compare vestita in blue royal, scarpe comprese, quella nuance inesistente in natura che solo la defunta Elisabetta sapeva rendere plausibile. C’è il picchetto d’onore schierato per gli inni nazionali, Mattarella e il re hanno già infilato la maschera rituale e lei che dovrebbe stare ai margini insiste per entrare nell’inquadratura, mentre la figlia del presidente, Laura, cerca invano di allontanarla dal marito.