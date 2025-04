Calendario Europei atletica su strada 2025 | programma orari tv streaming

Europei 2025 di corsa su strada si disputeranno nel weekend del 12-13 aprile a Bruxelles e Lovanio. Saranno le località del Belgio a ospitare la prima edizione di questa manifestazione, dove l'Italia schiererà una delle sue stelle più luminose. Nadia Battocletti sarà infatti tra le grandi protagoniste della rassegna iridata, cimentandosi sui 10 km nella giornata di domenica.La fuoriclasse trentina è primatista italiana della specialità con il crono di 31:19 siglato lo scorso anno ed è reduce da un grande inverno condito da grandi vittorie nel cross e dal primato italiano sui 3000 metri. Ai nastri di partenza anche altri nomi di rilievo come Yohanes Chiappinelli (primatista italiano di maratona) che si cimenterà sulla mezza maratona insieme, Iliass Aouani, Giovanna Epis e Sofiia Yaremchuk.

