LIVE Schio-USK Praga Eurolega basket femminile 2025 in DIRETTA | caccia al ritorno in semifinale

DIRETTA LIVEBuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale di Eurolega femminile 2024-2025 tra Beretta Famila Schio (come da denominazione ufficiale europea) e ZVVZ USK Praga. Cominciano le Final Six a Saragozza, la nuova conclusione del format rinnovato (e, va detto, cervellotico) della competizione.Il Famila arriva da un’ottima stagione continentale, in cui ha assommato 9 vittorie e 5 sconfitte, chiudendo al secondo posto sia il primo girone (ma solo per differenza canestri con il basket Landes) che il secondo, dietro al CBK Mersin che riveste il ruolo di seconda forza della manifestazione. Praga, invece, è a 7-5 (mancano le due partite con Polkowice, non disputate per il ritiro delle polacche a stagione in corso). Oasport.it - LIVE Schio-USK Praga, Eurolega basket femminile 2025 in DIRETTA: caccia al ritorno in semifinale Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel quarto di finale di2024-tra Beretta Famila(come da denominazione ufficiale europea) e ZVVZ USK. Cominciano le Final Six a Saragozza, la nuova conclusione del format rinnovato (e, va detto, cervellotico) della competizione.Il Famila arriva da un’ottima stagione continentale, in cui ha assommato 9 vittorie e 5 sconfitte, chiudendo al secondo posto sia il primo girone (ma solo per differenza canestri con ilLandes) che il secondo, dietro al CBK Mersin che riveste il ruolo di seconda forza della manifestazione., invece, è a 7-5 (mancano le due partite con Polkowice, non disputate per il ritiro delle polacche a stagione in corso).

