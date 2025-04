Ilgiorno.it - Botte in famiglia, condannato. Maltrattava la compagna. Due anni e quattro mesi di carcere

È statoa duedi reclusione un 49enne accusato di sevizie e maltrattamenti ai ddella. La donna ha subito i soprusi e le violenze per quindici. Il culmine era stato raggiunto il 31 marzo 2024, quando poi la donna aveva finalmente trovato il coraggio di denunciare il compagno, dopo l’ennesima lite sfociata in aggressione fisica. Quella sera, infatti, l’uomo era rientrato in casa alterato da alcol e psicofarmaci. Allo scoppio della discussione, aveva impugnato un coltello dalla tavola apparecchiata, per poi puntarlo alla gola della donna, e causandole un taglio superficiale al collo. Lei aveva tentato di prendere in mano la lama, procurandosi un ulteriore taglio, più profondo, al palmo. Tutto era accaduto difronte agli occhi terrorizzati dei figli di 9 e 13, i quali si erano precipitati a chiamare i parenti dell’uomo.