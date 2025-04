Ilgiorno.it - La fucina dei monumenti: "Da Wildt alla High Line arte forgiata nel nostro fuoco"

Leggi su Ilgiorno.it

Il nome lo identifica con l’aristocratica gens milanese risalente al Milletrecento. L’attività che guida, la Fonderia Artistica Battaglia, è luogo dove memoria e futuro si fondono in un presente continuo, in un’area di Milano che si sta reinventando radicalmente dopo la chiusura di grandi aziende metalmeccaniche. Perciò, proprio a Lambrate, Bernabò Visconti di Modrone, è venuto a insediarsi? "Da alcuni anni, sì, abbiamo trasferito qui la Fonderia. Nel 1913 era sorta in via Gran San Bernardo, vicinocinquecentesca Villa Simonetta. Seconda sede, sempre a ridosso del Monumentale (per cui è stata fusa la famosa Ultima Cena della tomba Campari, ndr), in via Stilicone: un tempo “fuori Milano”, ora “centro”, quindi con troppi vincoli. Nel trasferimento abbiamo perso in romanticismo, ma guadagnato in efficienza e logistica, con la possibilità di realizzare opere di sempre maggiori dimensioni".