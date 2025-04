Lanazione.it - Ztl e parcheggi: "La giunta riesce a scontentare tutti"

Arriva la primavera anche all’Argentario, ma per la cittadinanza al posto delle rondini e delle margherite ci sono solo Ztl e bollini. La critica sulle nuove zone a traffico limitato arriva questa volta dal Pd che punta il dito sull’istituzione dei varchi. "Il sindaco e lahanno messo in campo tutto il loro più grande impegno – dice il segretario Guido Dubbiosi –, facendo in modo che anche i suoi pochi elettori gli voltassero le spalle. D’altronde, in un paese in cui si paga anche per circolare, attendiamo fiduciosi le gabelle pedonali. Ricapitolando, ci sono due nuove Ztl: quella che riguarda le vie del Centro storico, contraddistinta non più solo dagli accessi sul Corso Umberto, ma anche da tre ulteriori varchi (via del Pianetto, via Vivarelli e via del Giardino), e quella riguardante via Lividonia.