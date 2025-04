LIVE Novara-Conegliano A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | gara-4 decisiva o si va alla ‘bella’?

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara4 della semifinale playoff di serie A1 femminile tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano. Si torna a Novara con l'Igor Gorgonzola con le spalle al muro e la Prosecco Doc Imoco che sembra aver superato il trauma della prima sconfitta stagionale. La serie di semifinale è al suo primo momento decisivo, con il match ball nelle mani delle venete, che sembrano aver riportato l'inerzia dalla loro parte dopo la vittoria in rimonta di Villorba domenica scorsa.Quella che per il primo set di gara3 sembrava una pantera ferita, rintanata nel proprio angolino, si è trasformata nell'animale aggressivo in grado di fare male, rimettendo le cose a posto dopo le sorprese di gara2. Un po' tutte, in casa Prosecco Doc Imoco, hanno ammesso di aver avvertito qualche brivido gelido durante un primo set perso malamente come poche volte è capitato in stagione.

